5 вересня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». Відповідно до постанови, змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зміни напрацьовані Міністерством соціальної політики спільно з громадськими організаціями та волонтерами в ході публічних обговорень.

Серед основних змін:

впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги

За допомогою веб-платформи “Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги», організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж.

Декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану буде збережено, процес ввезення таких вантажів спрощено.

організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу

Після того, як організація завезла допомогу, перед роздачею потрібно буде зробити її опис в системі. Потім – внести дані: коли і де (без зазначення персональних даних осіб) роздано вантаж, чи є залишки і які. Такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу.

постанова скасовує гарантійні листи

Це означає, що гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження.

Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.

Термін запуску системи – 1 грудня 2023 року.

Міністерство соціальної політики запрошує волонтерів долучитися до тестування “Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги”. Свої запитання та звернення можна надсилати на мейл t.a.pasenko@mlsp.gov.ua.