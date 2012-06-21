1 грудня 2017 року зросте розмір майже 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю. Про це в ефірі «Еспресо.TV» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Хочу внести певну ясність по пенсіях та соціальних виплатах для людей з інвалідністю, бо багато хто плутає ці терміни. Ми посилили пенсійне забезпечення інвалідів і розмір пенсії інвалідам вже збільшений з 1 жовтня 2017 року. Тим, хто отримував 949 гривень, пенсія зросла на 44% – до 1373 грн, іншим категоріям інвалідів підвищення відбулося в середньому на 11%. Але люди з інвалідністю отримують також соціальну допомогу, яка залежить, зокрема, від розміру прожиткового мінімуму», – сказав він.

«У зв’язку з тим, що з 1 грудня цього року відбудеться підвищення прожиткового мінімуму, зростуть і відповідні соціальні виплати людям з інвалідністю – це близько 10 видів виплат», – пояснив віце-прем’єр.

Павло Розенко також зазначив, що з 1 грудня 2017 року для всіх категорій громадян відбудеться підвищення соціальних допомог, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму.

В Україні з 1 грудня 2017 року підвищують прожитковий мінімум до 1700 гривень на одну особу на місяць, тож відповідно зростуть і всі соціальні допомоги, які до нього прив’язані.

Як повідомив ZAXID.NET начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту ЛОДА Василь Гельбич, для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 грудня прожитковий мінімум буде такий:

для дітей віком до 6 років – 1492 грн,

дітей віком від 6 до 18 років – 1860 грн,

працездатних осіб – 1762 грн,

осіб, які втратили працездатність – 1373 грн.

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами або так звані «декретні»

Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 грудня 2017 року вона не може бути меншою, ніж 440,5 грн (була 421 грн).

Право на цю допомогу мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Ця державна допомога наразі залишається без змін і становить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

З грудня для дітей до 6 років максимальний розмір допомоги становитиме 1492 грн (був 1426 грн), від 6 до 18 років – 1860 ( був 1777 грн) , від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 1762 грн (був 1684 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Сума допомоги залежить від віку дитини.

Для дітей до 6 років вона надається як різниця між 2984 грн та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Від 6 до 18 років: як різниця між 3720 грн. та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

А також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 746 грн (був 713 грн), від 6 до 18 років – 930 грн (був 888,5 грн).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більший, ніж 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

Тож з 1 грудня розміри прожиткових мінімумів такі:

для працездатних осіб - 370,02 грн,

для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1373 грн.,

для дітей віком до 6 років - 1268,20 грн,

для дітей віком від 6 до 18 років -1581,00 грн,

для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) - 1497,7 грн.

Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда I чи II групи (психічні розлади)

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом.

З 1 грудня максимальний розмір цієї допомоги становить 1700 грн ( був 1624 грн)

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію (бракує стажу):

1. Громадяни, які досягли віку 63 роки та не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства, з жовтня цього року отримують допомогу у розмірі 1373 грн (було 949 грн).

2. Державна соціальна допомога інвалідам з жовтня 2017 року для інвалідів 1, 11 і 111 груп, матерям – героїням становить 1452 грн (було 1312 грн).

3. Державна соціальна допомога священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше 10 років до введення в дію ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» займали посади в релігійних організаціях, становить 1373 грн.

Допомога за померлого годувальника

Вона виплачується тоді, коли дитина не отримує пенсію по втраті годувальника:

на одну дитину – 1452 грн

на двох дітей – 1742,4 грн

на трьох дітей і більше – 2178 грн.