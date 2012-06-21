З 1 липня 2021 року у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 грн до 1 854 грн підвищується:

♦ мінімальна пенсія з 1 769 грн до 1 854 грн;



♦ надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Також з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 грн до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Підвищення пенсій з 1 липня стосуватиметься понад п'яти мільйонів пенсіонерів.

З 1 жовтня 2021 року згідно із постановою уряду від 22 лютого 2021 р. № 127 “Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році” буде встановлена щомісячна доплата до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75 - 80 років.

При цьому мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2 500 грн за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.

Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів.

З 1 грудня 2021 року у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 грн (40% від збільшеної МЗП з 6 500).