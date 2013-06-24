За оперативними даними Державної казначейської служби України, протягом січня — червня 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 94,24 млрд грн військового збору. За 1 липня 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 353,2 млн грн військового збору.

Відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», які Верховна Рада ухвалила в червні, з 1 липня зарахування військового збору відбувається вже не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету. Надходження від військового збору спрямовуватимуть тільки на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Загалом ухвалені зміни до держбюджету­2026 передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн — переважно за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Загальний ресурс на оборону та безпеку з урахуванням змін становитиме 4,367 трлн грн.

Військовий збір — загальнодержавний платіж, запроваджений 2014 року. В умовах повномасштабної війни він залишається одним з інструментів мобілізації внутрішніх ресурсів держави. Спрямування цих коштів безпосередньо на грошове забезпечення Захисників і Захисниць посилює прямий зв’язок між внеском кожного платника податків і фінансуванням Збройних Сил України, повідомляє Мінфін.