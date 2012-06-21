З 1 лютого 2021 року Укрпошта приєднується до світових поштових операторів, які використовують попередні митні дані в електронному виді. Тепер клієнти пошти мають оформляти митні декларації онлайн в особистому кабінеті користувача, мобільному застосунку чи системі АРІ.

Такі вимоги стосуються оформлення митних декларацій на міжнародні відправлення з товарними вкладеннями, що відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, рекомендованих дрібних пакетах, мішках «М», а також міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю. Від березня 2021-го їх список буде розширений і до нього приєднаються міжнародні відправлення EMS.

«Цифровізація та максимальна автоматизація всіх процесів на пошті – це не лише зручність для клієнтів, а й прискорення необхідних процедур на митниці. Приєднання Укрпошти до світових поштових операторів, які використовують попередні митні дані в електронному виді – це вагомий крок вперед, який дозволить компанії швидше та зручніше обробляти міжнародні відправлення, а нашим громадянам – отримувати якісні та сучасні поштові послуги», - прокоментував Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами директора департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлії Павленко, такі зміни – це також гарний привід заощадити на тарифі, адже при оформленні міжнародних відправлень онлайн в Укрпошті є welcome-бонус 3%. А для найпопулярнішого виду відправлення «дрібний пакет» з 2018 року діє система накопичувальних бонусів до 15%.

Разом з тим, користувачі, які будуть приходити до відділення з паперовими деклараціями, зможуть скористатися додатковою послугою з передруковування даних з таких декларацій. Її вартість додаватиметься до вартості тарифу відправлення.

Нагадаємо, що відповідно до статей Регламенту Конвенції Всесвітнього поштового союзу та нових нормативних митних документів низки країн, поштові оператори зобов’язані переходити на використання попередніх митних даних в електронному виді. Відправлення, на яких не буде електронної інформації, на сортуванні в Укрпошті та країнах-отримувачах, будуть оброблятися у другу чергу. До того ж поштові оператори інших країн залишають за собою право зовсім не приймати такі міжнародні відправлення.

Також нагадаємо, що з 9 жовтня 2020-го клієнти Укрпошти можуть пред’являти документи у додатку Дія для отримання відправлень.