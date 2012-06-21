Компанія «Нова пошта» повідомила корпоративних клієнтів про підвищення тарифів на доставку в межах України з 1 серпня.
Про це повідомляє Delo.UA.
Компанія переглянула тарифи на всі види відправлень категорії «Документи» і «Посилки» в усіх вагових діапазонах, крім «до 15 кг» та «до 20 кг».
Також переглянуті вартість послуг «Зберігання», «Зворотна доставка документів», «Підйом на поверх», «Переадресація».
У середньому послуги доставки подорожчають на 5 грн.
Наприклад, якщо раніше доставка відправлення до