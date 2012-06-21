Компанія «Нова пошта» повідомила корпоративних клієнтів про підвищення тарифів на доставку в межах України з 1 серпня.

Про це повідомляє Delo.UA.

Компанія переглянула тарифи на всі види відправлень категорії «Документи» і «Посилки» в усіх вагових діапазонах, крім «до 15 кг» та «до 20 кг».

Також переглянуті вартість послуг «Зберігання», «Зворотна доставка документів», «Підйом на поверх», «Переадресація».

У середньому послуги доставки подорожчають на 5 грн.

Наприклад, якщо раніше доставка відправлення до 0,5 кг по місту коштувала 20 гривень, а по Україні 30 гривень, то з 1 серпня вона становитиме 25 та 35 гривень відповідно. 