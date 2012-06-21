У зв’язку з реорганізацією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України усі права та обов’язки згаданих фондів переходять до новоутвореного Фонду соціального страхування України та його робочих органів.
Для своєчасного матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, подання звітності по коштах Фонду з 01 серпня 2017 року страхувальникам (підприємствам, установам, організаціям) та застрахованим особам необхідно звертатись до відділень управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.