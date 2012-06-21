Фонтани у Києві, де не потрібно проводити ремонт, розпочнуть роботу з 1 травня. Про це УНН повідомили в КМДА у відповідь на інформаційний запит.
«З метою належного функціонування фонтанів у місті Києві департаментом житлово-комунальної інфраструктури надано доручення районним у місті Києві державним адміністраціям та КО «Київзеленбуд» забезпечити пуск в роботу фонтанів, які не потребують виконання ремонтних робіт, та до 1 травня 2017 року затвердити і погодити із заступником голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєвим П.О. графіки роботи за кожним окремим фонтаном у 2017 році. Пуск у роботу фонтанів заплановано 1 травня», —йдеться у повідомленні.
У КМДА повідомили, що у весняно-літній період у Голосіївському районі заплановано пуск у роботу 2 фонтанів, Деснянському —1, Дніпровському —2, Печерському —13, Подільському —3, Солом’янському —3, Шевченківському —8.