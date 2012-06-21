Київський метрополітен з п'ятниці, 1 вересня, повністю відмовиться від зелених жетонів і перейде на сині, повідомляє "112 Україна" із посиланням на речницю "Київського метрополітену" Наталію Макагон.
До 19:00 години 31 серпня кияни та гості столиці зможуть обміняти жетони в чотирьох центрах на станціях столичної підземки. У зв'язку з подорожчанням проїзду в метро, обмін жетонів здійснюватиметься пропорційно або з доплатою.
З 1 вересня обмін зелених жетонів на сині стане неможливим.
«У нас працюють чотири центри. Це станції «Майдан Незалежності», «Політехнічний інститут», «Дарниця» та «Дорогожичі», де з 8:00 до 19:00 можна обміняти всі зелені жетони. Вони обмінюються або пропорційно, або з доплатою. Наприклад, якщо у вас п'ять зелених жетонів, то ви отримуєте чотири синіх, або якщо у вас один зелений жетон, то потрібно буде доплатити 1 гривню. Завтра в обігу будуть тільки сині жетони. В принципі, ми жетон виводимо з обороту. Більшість наших пасажирів уже користуються картками», – розповіла вона.
За словами речниці "Київського метрополітену", станом на четвер, 31 серпня, пасажири столичного метро вже обміняли понад 100 тисяч жетонів.