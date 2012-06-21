З 1 жовтня 2022 року для деяких категорій пенсіонерів підвищать мінімальну пенсію. Її розмір буде від 2500 до 3000 гривень.

Це позапланове підвищення. Воно не пов'язане ні з індексацією пенсій, ні з плановими показниками зростання, передбаченими державним бюджетом, пише OBOZREVATEL.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабунету Міністрів України "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб 2022 року й надалі". Його розробили в Мінсоцполітики. Документ оприлюднили для громадського обговорення на сайті відомства.

Пропонують запровадити в Україні програму адресних вікових доплат до пенсій. Це продовження ініціативи Президента України Володимира Зеленського із захисту від бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе працею, ідеться в пояснювальній записці.

Пропонують із 1 жовтня 2022-го встановити мінімальну пенсію 3000 грн особам у віці 70 років і більше. Якщо в людини пенсія менша, то їй нарахують доплату до вказаного рівня. Обов'язковою умовою буде наявність страхового стажу не менш як 35 років у чоловіків, і не менш як 30 років у жінок.

Передбачені також підвищені мінімальні пенсії і для інших категорій громадян.

Зокрема, з 1 жовтня 2022 року планують встановити мінімальну пенсію 2500 грн особам у віці 80 років і більше. Обов'язкова умова: наявність страхового стажу не менш як 25 років у чоловіків і не менш як 20 років у жінок. Також, встановити мінімальну пенсію 2600 грн особам від 70 до 80 років. Обов'язкова умова: наявність страхового стажу не менш як 25 років у чоловіків і не менш як 20 років у жінок.

З 1 грудня 2022-го планують встановити мінімальну пенсію 2500 грн українцям від 60 до 70 років. Обов'язкова умова: наявність страхового стажу не менш як 35 років у чоловіків і не менш як 30 років у жінок.

Серед інших нововведень - щомісячні доплати до пенсії 300 грн літнім людям від 70 до 75 років. Така доплата не залежить від тривалості страхового стажу. Єдина умова - пенсія таких осіб з урахуванням всіх надбавок, підвищень і різного виду держдопомоги не дотягує до розміру середньої зарплати за 2020 рік (10 340 грн).

2 червня Кабмін ухвалив постанову про створення робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Уряд працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи. Вона передбачає зниження податків, які платять українці в бюджет. Податки спрямовуватимуть на особисті пенсійні рахунки людей, де інвестуватимуться та примножуватимуться. Так само не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти. Це буде додатковий дохід до державної солідарної пенсії. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.