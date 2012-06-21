З 1 жовтня 2017 р. українським пенсіонерам перерахують раніше призначені пенсії. Для нових виплат використають єдиний показник середньої зарплати в розмірі 3764,11 гривень, підвищений прожитковий мінімум (1373 грн) та деякі інші складові.
Такі дані зазначено в остаточному варіанті проекту пенсійної реформи, надані Міністерством соціальної політики.
Так, з 1 жовтня 2017 р. враховуватимуть:
– 1 рік стажу — 1%;
– стаж: 30 років для жінок і 35 років – для чоловіків;
– мінімальні пенсії для пенсій, призначених до 01.10.2011 року: у разі стажу 20 років у жінок і 25 років – у чоловіків;
– доплати за понаднормовий стаж: стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., – за стаж відповідно 20/25 років;
– наднормативний страховий стаж не обмежується;
– підвищується прожитковий мінімум для непрацездатних громадян: з 1312 грн до +1373 грн;
– середня зарплата за останні три роки – 3764,11 гривень.