З 10 серпня оплати будуть проводитися тільки через паркомати або за безготівковим розрахунком.
Мер Києва Віталій Кличко прийняв рішення про заборону готівкого стягнення плати за парковку автомобілів.
Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Дмитро Білоцерковець.
Зазначається, що оплати будуть проводитися тільки через паркомати або за безготівковим розрахунком.
«Мер Києва прийняв рішення, що столиці необхідно розпрощатися з таким явищем, як паркувальник, який стягує готівкову плату з припаркованих авто. Паркувальників, які завжди були синонімом слова корупція, в Києві не буде! Всі оплати повинні проводитися тільки через паркомати або за безготівковим розрахунком», – йдеться у повідомленні.