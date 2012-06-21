Всі російські поїзди почнуть ходити в обхід України з 11 грудня цього року. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на заяву директора РЖД з пасажирських перевезень Дмитра Пегова, передає Інтерфакс-Україна.

«Частина поїздів вже так ходить. Перехід триватиме саме добу з 10 до 11 грудня. Коли відбудеться перехід, то вже пасажирські поїзди там курсувати не будуть», розповів російський чиновник.

Залізничне сполучення в обхід України буде запущено по ділянці Журавка Міллерово з 11 грудня, перехід на нові маршрути має зайняти близько доби.

Йдеться про внутрішні поїзди, які йдуть у бік Ростова. Раніше вони мали двічі перетинати кордон України на території Луганської області.

Нагадаємо, перші поїзди в обхід України Росія запустила з 15 листопада.

Також Російська залізниця 20 вересня 2017 року повідомила про запуск регулярного руху вантажних поїздів в межах тестової експлуатації на лінії Журавка —  Міллерово в Воронезькій і Ростовській областях в обхід України. 