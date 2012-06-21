Всі російські поїзди почнуть ходити в обхід України з 11 грудня цього року. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на заяву директора РЖД з пасажирських перевезень Дмитра Пегова, передає Інтерфакс-Україна.
«Частина поїздів вже так ходить. Перехід триватиме саме добу — з 10 до 11 грудня. Коли відбудеться перехід, то вже пасажирські поїзди там курсувати не будуть», — розповів російський чиновник.
Залізничне сполучення в обхід України буде запущено по ділянці Журавка — Міллерово з 11 грудня, перехід на нові маршрути має зайняти близько доби.
Йдеться про внутрішні поїзди, які йдуть у бік Ростова. Раніше вони мали двічі перетинати кордон України на території Луганської області.
Нагадаємо, перші поїзди в обхід України Росія запустила з 15 листопада.
Також Російська залізниця 20 вересня 2017 року повідомила про запуск регулярного руху вантажних поїздів в межах тестової експлуатації на лінії Журавка — Міллерово в Воронезькій і Ростовській областях в обхід України.