Тиждень тому стартував черговий етап всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання. Починаючи з 5 грудня пенсіонери вже обміняли 1 мільйон старих ламп розжарювання на нові енергоефективні лампи. А починаючи з 12 грудня до програми обміну долучається Київщина. Пенсіонери, які проживають в Київській області можуть отримати додаткові п’ять LED-ламп у відділеннях Укрпошти, навіть якщо вони вже брали участь в обміні раніше. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Програма обміну ламп залишається популярною серед українців. Починаючи з 5 грудня, коли в селах розпочався черговий етап обміну ламп для людей старшого віку, громадяни вже обміняли близько 1 млн ламп. Дякую всім, хто долучився до програми, адже замінюючи старі лампи на нові, ви зменшуєте навантаження на енергетичну систему України, яка відчуває дефіцит в зимовий період. Наша ціль - замінити ще близько 17 млн ламп розжарювання на енергоефективні лампи. Нагадаю що українці, які ще не скористалися обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях Укрпошти. Також програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Для отримання додаткових LED-ламп у відділенні пенсіонерам слід мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Обмін енергоощадних ламп безкоштовно доступний, доки світлодіоди будуть у наявності.

Цього разу пенсіонерам не обов'язково відразу мати при собі старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Довідково

Програма обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Володимира Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, як один з інструментів енергоефективності, який дозволить забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.