Сьогодні, 14 січня, Windows 7, випущена в липні 2009 року, офіційно залишиться без підтримки. Комп'ютери під її управлінням продовжать працювати, однак їх використання стане небезпечним, попередили в Microsoft.
Разом з Windows 7 підтримка відключиться і для браузера Internet Explorer, також перестануть працювати вбудовані ігри, більше не надходитимуть оновлення безпеки.
Щоб використовувати актуальну і безпечну операційну систему Windows 10, в Microsoft радять перейти на пристрої серії Surface – насамперед бізнес-користувачам.
Windows 10 є ідеальної новою операційною системою для заміни Windows 7, тому що Microsoft вирішила не випускати нові основні версії у цій програмі. Замість цього кожен, хто купив Windows 10, отримує нові функції регулярно, два рази на рік.
Microsoft говорить, що Windows 10 працює на більш ніж 900 мільйонах комп'ютерів по всьому світу, а це значить, що сотні мільйонів комп'ютерів і далі можуть працювати під управлінням Windows 10.
У компанії підкреслюють, що «99 відсотків додатків Windows 7 сумісні з Windows 10», тому більшості користувачів турбуватися нема про що. Також в заяві Microsoft йдеться, що нові пристрої Surface коштують менше, ніж середній ПК вісім років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»