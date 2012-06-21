З 15 липня у касах київського метрополітену продаватимуть лише по одному жетону в руки. Про це на сторінці у Facebook повідомила радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон, передає УНН.
«Жетонів стає все менше. Вони лишаються лише як разова поїздка. Тому у касах вони реалізовуватимуться по 1. У автоматах (у будь-якій кількості) по 1 або 2 в кожній транзакції», — повідомила Н.Макогон.
Також вона розповіла, що буде додатково відкрито центр обслуговування пасажирів на станції Майдан Незалежності і готується ще два таких центри.
У метрополітені окрім того нагадали, що з 15 липня вартість поїздки в метро зросте до 5 грн.
«При запису 50 поїздок кожна коштуватиме 3,5 грн до 15 липня та 4,5 грн після 15 липня. Загалом місткість картки 100 поїздок», — зазначила Н.Макогон.
Радник додала, що проїзні зі знижками можна також записати на банківську картку MasterCard PayPass.