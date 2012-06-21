Розпочалася передплата газети “Урядовий кур’єр” на 2018 рік.
Ветерани війни, пенсіонери, чорнобильці, студенти зможуть передплатити газету за пільговою ціною, яка становить:
на 1 місяць – 28 грн.,
на 3 місяці – 84 грн.,
на півроку – 168 грн,
на рік – 336 грн.
Пільговий передплатний індекс – 40227.
Для інших пердплатників та підприємств і організацій:
на 1 місяць – 50 грн.,
на 3 місяці – 150 грн.,
на півроку – 300 грн.,
на рік – 600 грн.
Передплатний індекс – 61035.
Послуга за приймання передплати на 2018 рік - безкоштовна.
Передплату приймають усі відділення зв’язку Укрпошти.
Також її можна оформити на сайті:
ДП Преса» www.presa.ua
УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua