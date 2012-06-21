Щороку Масляна припадає на різний час. Традиційно це свято відзначається рівно за тиждень до Великого Посту. Цьогоріч Масляну в Україні святкуватимуть з 20 по 26 лютого, передає УНН.
Традиційно свято Масляної в Україні відзначається масовими народними гуляннями та піснями, а місцеві кухарі влаштовують святковий ярмарок млинців. Всі міста України мають свої особливості святкування стародавнього свята. Вважається, що так люди вітають прихід весни. Головним почастунком на Масляну є млинці з різними начинками чи просто зі сметаною, вареники з сиром і сметаною, пироги з сиром, гречані млинці, УНН дізнався скільки коштуватиме поласувати млинцями.
За приклад ми взяли класичний рецепт млинців:
♦ 3 яйця,
♦ 1 ст. ложка цукру,
♦ 1 ст. ложка олії,
♦ 1 ст. ложка вершкового масла,
♦ дрібка солі.
Напекти млинців у столиці коштуватиме орієнтовно 20-22 грн. Так, молоко для млинців коштуватиме близько 10 грн (орієнтовно 20 грн за
На Закарпатті невеличка порція млинців за класичною рецептурою обійдеться у майже 20 гривень. При підрахунку вартості кореспондент УНН орієнтувався на середні ціни у торговельних мережах. Отже,
Щодо традиційних начинок для головної страви Масляної, то закарпатська кухня багата на їхнє розмаїття. Цього року на гастрономічному фестивалі “Ужгородська палачінта” (млинець — ред.) варіантів доповнення до млинців кореспондент УНН нарахувала кілька десятків. Але найпопулярнішими виявилися млинці з домашнім сиром, лекварем (густе повидло зі сливи — ред.), шкварками, білими грибами, капустою, м′ясом.
На Одещині, де проживають понад 50 національностей, за тиждень до Великого посту, по-особливому святкують свято Масляної. Старих традицій найбільше дотримуються жителі Бессарабії.
У понеділок заміжні дівчата повинні навідатися в гості до своїх батьків із млинцями. До вечора до них повинні приєднатися і родичі чоловіка. Першим спеченим млинцем в цей день потрібно пригостити сусідів і попросити пом’янути померлих близьких.
У вівторок традиційно проводять оглядини наречених, щоб встигнути посватати майбутніх молодят до настання Великого посту, коли церква не дозволяє вінчання.
У середу тещі приймають зятів. Вшановуючи їх млинцями з частуваннями.
З четверга люди повинні відкласти всі справи, що вимагають великих витрат енергії — настає час свята.
У п’ятницю теща йде до зятя в гості. Чоловік повинен сам приготувати частування, зокрема млинці, для своєї дружини і її матері.
У суботу молода сім’я приймає гостей. Наречена запрошує в гості батьків, близьких родичів і пригощає їх своїми кулінарними шедеврами.
В останній день Масляної настає Прощена неділя. У цей день необхідно просити вибачення у своїх близьких і знайомих, щоб очистити себе від можливих затаєних образ, і з чистою душею увійти в Великий піст.
Середня вартість десятка млинців на Одещині становитиме близько 24—25 грн.
Так,
Жителі Житомира за десяток млинців віддадуть трішки менше, близько 23-24 грн. Адже, якщо брати середні ціни на продукти, то: 0,5 молока — 8-10 грн; 3 яйця — 4-6 грн;
У Кропивницькому, виходячи з середньої вартості інгредієнтів:
А от для жителів Миколаївщини порція святкових смаколиків стане приблизно у 18 грн, виходячи з середньої вартості продуктів. Молоко — 7,5 грн, яйця — 4,5 грн, борошно — 2 грн, цукор — 0,5 грн, олія — 65 коп., масло вершкове — 2,5 грн.
Хмельничанам, аби на Масляну напекти порцію млинців, потрібно витратити щонайменше 17 гривень: 0,5 молока — 7,55 грн (1л — 15,10 грн); 3 яйця — 5 грн (1 яйце — 1,67 грн); 200г борошна — 1,90 грн (1кг — 9,50 грн); 1 ст. л. цукру — 0,20 грн (
На святковому столі у жителів Хмельниччини, окрім млинців, присутні й вареники з сиром та сметана. А у Дунаєвецькому районі Хмельницької області жителі села Балин святкують не Масляну, а Пущення. І на столі традиційною стравою вважаються не млинці, а макаран (страва з макарон, яєць, сметани, молока і масла — ред.).
Нагадаємо, 12 лютого на гастрономічному фестивалі в Ужгороді обирали найсмачніші млинці.