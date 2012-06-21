Щороку Масляна припадає на різний час. Традиційно це свято відзначається рівно за тиждень до Великого Посту. Цьогоріч Масляну в Україні святкуватимуть з 20 по 26 лютого, передає УНН.

Традиційно свято Масляної в Україні відзначається масовими народними гуляннями та піснями, а місцеві кухарі влаштовують святковий ярмарок млинців. Всі міста України мають свої особливості святкування стародавнього свята. Вважається, що так люди вітають прихід весни. Головним почастунком на Масляну є млинці з різними начинками чи просто зі сметаною, вареники з сиром і сметаною, пироги з сиром, гречані млинці, УНН дізнався скільки коштуватиме поласувати млинцями.

За приклад ми взяли класичний рецепт млинців:

♦ 0,5 л молока,

♦ 3 яйця,

♦ 200 г борошна,

♦ 1 ст. ложка цукру,

♦ 1 ст. ложка олії,

♦ 1 ст. ложка вершкового масла,

♦ дрібка солі.

Напекти млинців у столиці коштуватиме орієнтовно 20-22 грн. Так, молоко для млинців коштуватиме близько 10 грн (орієнтовно 20 грн за 1 л ), яйця для рецепту — майже 5-7 грн (16-25 грн ща 10 шт.). Борошна на млинці обійдеться у близько 2,5 грн (12 грн за 1 кг ), вершкове масло — орієнтовно 2,5 грн (близько 30 грн за 200 г ).

На Закарпатті невеличка порція млинців за класичною рецептурою обійдеться у майже 20 гривень. При підрахунку вартості кореспондент УНН орієнтувався на середні ціни у торговельних мережах. Отже, 0,5 л молока обійшлися у 8 грн, 3 яйця — 6 грн, 200 г борошна вищого ґатунку — 2 грн, 1 ст. л. вершкового масла — 3 грн, цукор, олія, сіль — 70 коп. Надаючи ж перевагу не магазинним, а домашнім продуктам, житель Закарпатської області витратить на цю ж страву майже у півтора рази більше.

Щодо традиційних начинок для головної страви Масляної, то закарпатська кухня багата на їхнє розмаїття. Цього року на гастрономічному фестивалі “Ужгородська палачінта” (млинець — ред.) варіантів доповнення до млинців кореспондент УНН нарахувала кілька десятків. Але найпопулярнішими виявилися млинці з домашнім сиром, лекварем (густе повидло зі сливи — ред.), шкварками, білими грибами, капустою, м′ясом.

На Одещині, де проживають понад 50 національностей, за тиждень до Великого посту, по-особливому святкують свято Масляної. Старих традицій найбільше дотримуються жителі Бессарабії.

У понеділок заміжні дівчата повинні навідатися в гості до своїх батьків із млинцями. До вечора до них повинні приєднатися і родичі чоловіка. Першим спеченим млинцем в цей день потрібно пригостити сусідів і попросити пом’янути померлих близьких.

У вівторок традиційно проводять оглядини наречених, щоб встигнути посватати майбутніх молодят до настання Великого посту, коли церква не дозволяє вінчання.

У середу тещі приймають зятів. Вшановуючи їх млинцями з частуваннями.

З четверга люди повинні відкласти всі справи, що вимагають великих витрат енергії — настає час свята.

У п’ятницю теща йде до зятя в гості. Чоловік повинен сам приготувати частування, зокрема млинці, для своєї дружини і її матері.

У суботу молода сім’я приймає гостей. Наречена запрошує в гості батьків, близьких родичів і пригощає їх своїми кулінарними шедеврами.

В останній день Масляної настає Прощена неділя. У цей день необхідно просити вибачення у своїх близьких і знайомих, щоб очистити себе від можливих затаєних образ, і з чистою душею увійти в Великий піст.

Середня вартість десятка млинців на Одещині становитиме близько 24—25 грн.

Так, 0,5 л молока — 11 грн 50 коп.; 3 яйця — 7 грн 50 коп.; 200г борошна — 3 грн 60 коп.; 1 ст. ложка цукру, 1ст. ложка олії, 1ст. ложка вершкового масла — 1 грн 7 коп; дрібка солі. Всього — 24 грн 30 коп.

Жителі Житомира за десяток млинців віддадуть трішки менше, близько 23-24 грн. Адже, якщо брати середні ціни на продукти, то: 0,5 молока — 8-10 грн; 3 яйця — 4-6 грн; 200 г борошна — 1,50 — 3 грн; цукор (1 ст. ложка — 25 г ) — 0,4 грн; масло вершкове (1 ст. ложка 25 г ) — 1,75 грн; дрібка солі — 5 коп.; олія — (1ст. ложка — 17 г ) — 0,7 грн.

У Кропивницькому, виходячи з середньої вартості інгредієнтів: 0,5 л молока — 6 грн; 3 яйця — 5,5 грн; 200г борошна — 1,4 грн; 1 ст. ложка цукру — 0,45 грн; 1 ст. ложка олії — 0,60 грн; 1 ст. ложка вершкового масла — 0,60 грн; дрібка солі — 0,05 грн.Таким чином, порція млинців для жителів Кропивницького вартуватиме 14-15грн.

А от для жителів Миколаївщини порція святкових смаколиків стане приблизно у 18 грн, виходячи з середньої вартості продуктів. Молоко — 7,5 грн, яйця — 4,5 грн, борошно — 2 грн, цукор — 0,5 грн, олія — 65 коп., масло вершкове — 2,5 грн.

Хмельничанам, аби на Масляну напекти порцію млинців, потрібно витратити щонайменше 17 гривень: 0,5 молока — 7,55 грн (1л — 15,10 грн); 3 яйця — 5 грн (1 яйце — 1,67 грн); 200г борошна — 1,90 грн (1кг — 9,50 грн); 1 ст. л. цукру — 0,20 грн ( 1 кг — 16,75 грн); 1 ст. л. олії — 0,35 грн ( 1 л — 30 грн); 1 ст. л. вершкового масла — 1,40 грн ( 200г — 26 грн); дрібка солі — 5 коп. ( 1 кг солі — 3 грн).

На святковому столі у жителів Хмельниччини, окрім млинців, присутні й вареники з сиром та сметана. А у Дунаєвецькому районі Хмельницької області жителі села Балин святкують не Масляну, а Пущення. І на столі традиційною стравою вважаються не млинці, а макаран (страва з макарон, яєць, сметани, молока і масла — ред.).

Нагадаємо, 12 лютого на гастрономічному фестивалі в Ужгороді обирали найсмачніші млинці.