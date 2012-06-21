Міністр соціальної політики України Андрій Рева розраховує, що з початку 2018 року по всій державі будуть монетизовані пільги. Про це він сказав в ефірі телеканалу «ЗІК», передає УНН.
За словами міністра, за ініціативою Львівської обласної державної адміністрації буде здійснений експеримент із монетизації пільг до 1 липня 2017 року.
«До кінця року ми проведемо експеримент з тим, щоб починаючи з 2018 року за наслідками цього експерименту повністю монетизувати пільги в межах всієї України», — зазначив А.Рева.