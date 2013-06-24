Для українців та громадян тих країн, які мають безвізовий режим з ЄС, правила в’їзду на територію 30 європейських країн з наступного року буде змінено. Щоб потрапити до ЄС, необхідно буде отримати спеціальний дозвіл на в’їзд ETIAS і сплатити 7 євро.

Починаючи з 2024 року близько 1,4 мільярда осіб з понад 60 безвізових країн, серед яких також громадяни України, Грузії та Молдови, повинні будуть отримувати дозвіл на в’їзд до країн­членів ЄС, а також у Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн, які входять до Шенгенської зони. Загалом нові правила поширюються на 30 європейських країн, окрім Ірландії.

«З чинним дозволом на в’їзд ETIAS ви маєте право в’їжджати на територію безвізових країн так часто, як того захочете, для короткострокового перебування — зазвичай до 90 днів протягом будь­якого 180­денного періоду», — йдеться в повідомленні ЄС. Проте в документі наголошено, що отримання дозволу ETIAS не є гарантією в’їзду на територію Шенгенської зони. Під час перетину кордону прикордонник країни, на територію якої ви хочете потрапити, попросить показати не лише паспорт, а й інші документи, які мають підтвердити мету вашої поїздки та засвідчити, що ви відповідаєте умовам в’їзду.

ETIAS — це Європейська система інформації та авторизації подорожей, і дозвіл, який видаватиме ця система, — не віза, а лише доповнення до безвізового режиму. Щоб подати заявку на отримання дозволу, немає потреби йти в консульство країни, до якої ви хочете поїхати. Зробити це можна на офіційному сайті або через мобільний додаток ETIAS. Вартість послуги — 7 євро, а для молодших за 18 та старших за 70 років вона буде безкоштовною. Також від оплати звільняються члени сімей громадян Євросоюзу та громадян країн — не членів ЄС, які мають статус, що дозволяє їм вільно пересуватися територією країн блоку. Термін дії дозволу — три роки. Однак якщо протягом цього часу його власник чи власниця отримає новий закордонний паспорт, у такому разі необхідно отримати новий дозвіл.

Для подання заявки буде потрібний закордонний паспорт з терміном дії не менш ніж три місяці та виданий не більш як десять років тому. Заявку видаватимуть лише тим громадянам, які мають біометричні паспорти, що відповідають стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Власникам інших типів закордонних паспортів для в’їзду в будь­яку з європейських країн, які вимагають ETIAS, доведеться отримувати повноцінну шенгенську візу.

В анкеті ETIAS на отримання дозволу треба вказати не лише особисті дані, а й відомості про освіту та місце роботи. Також необхідно буде надати детальну інформацію про заплановану поїздку й мету перебування в країнах Шенгенської зони. У заявці доведеться повідомити, чи маєте ви судимості, чи їздили в зони воєн і конфліктів, чи піддавалися екстрадиції.КПроте не потрібно надавати відбитки пальців, вказувати інформацію про стан здоров’я чи наявність щеплень.

У Єврокомісії обіцяють, що середній час обробки заявок становитиме кілька хвилин. Проте є ймовірність, що процес затягнеться на 4—14 днів — наприклад, якщо вас попросять надати додаткову інформацію чи документи. Тому влада ЄС радить оформляти заявки на ETIAS заздалегідь.

Підтвердження про отримання заяви надійде електронною поштою. У повідомленні буде зазначено номер заявки, який важливо зберегти. Відразу після обробки анкети заявникові надійде офіційний лист із результатами. У разі відмови буде вказано причини й інформацію про те, як подати апеляцію на це рішення.

У разі позитивної відповіді важливо переконатися, що ім’я, номер закордонного паспорта й іншу інформацію в документах вказано правильно. Адже якщо помилку виявлять на кордоні, вам буде відмовлено у в’їзді. Якщо ви вчасно помітили помилку, варто надіслати запит на її виправлення, проте на це може піти приблизно 30 днів.