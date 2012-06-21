Велика Британія заборонила продажі автомобілів на традиційних видах палива з 2040 року, щоб побороти забруднення повітря. Таким чином, Британія стала ще однією європейською країною, яка вирішила, що майбутнє транспорту за електромобілями.
Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що оголошення про це рішення британського міністра з питань довкілля Майкла Гува прозвучало через два тижні після того, як Франція оголосила про свою стратегію на шляху до статусу країни без вуглецевих викидів. При цьому Париж теж встановив крайній термін продажу автомобілів з двигунами на викопному паливі на 2040 рік.
«Важливо, щоб ми підготувалися до змін, пов'язаних не лише з проблемами зі здоров'ям, викликаними викидами, а й з ширшими проблемами у вимірі прискорення кліматичних змін», – сказав Гув в ефірі BBC Radio 4.
Глабальний зсув у напрямку електричних авто стане потрясінням для різних індустрій: від нафтових компаній, які постраждають від скорочення попиту на бензин, до виробників свічок запалювання, чия продукція не потрібна електромобілям. У Британії рішення заборонити авто з двигунами внутрішнього згорання частково пов'язане з правилами щодо викидів ЄС, які країна мусить виконувати навіть попри те, що збирається покинути союз.
Виробники автомобілів вже намагаються пристосуватися до нової реальності. Volvo Car Group оголосила про кінець часів автомобілів лише з двигунами внутрішнього згорання. Шведська компанія оголосила, що до 2019 року на всіх її авто будуть встановлені електродвигуни. Німецька компанія BMW AG оголосила, що збудує електричну версію своєї моделі Mini.
«Уряд правильно зробив, встановивши крайню дату для двигунів на бензині і дизелі. Але 2040 рік – це надто пізно», – сказала активістка Greenpeace U.K. Арееба Хамід, додавши, що Німеччина, Індія і Норвегія збираються запровадити заборону до 2030 року чи й навіть раніше.
Видання зауважує, що рішення Британії відмовитися від дизельних і бензинових двигунів з'явилося на тлі планів Лондона інвестувати понад мільярд доларів у розробку технологій безпілотних і екологічно чистих авто. Крім того, країна інвестує 246 мільйонів фунтів стерлінгів у дослідження, пов'язані з підвищенням ефективності батарей живлення.
Раніше видання Financial Times писало, що експлуатаційна вартість електромобілів зрівняється зі звичайними авто наступного року. Експерти вважають, що попит на електротранспорт зростає, однак покупці недооцінюють вартість користування.
Також Fitch попередила нафтові компанії про загрозу з боку електромобілів. Агенція дає дуже похмурий довгостроковий прогноз для гігантів нафтового ринку, таких як Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Sell. Загроза для них полягає в тому, що поширення електромобілів може створити «смертельну інвестиційну спіраль», через яку знервовані власники акцій нафтових компаній почнуть продавати свої частки, підвищуючи ціну боргів.