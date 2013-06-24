З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну громадяни та представники бізнесу збільшили обсяг куплених військових ОВДП на 60,6 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

А саме фізичні особи станом на 20 вересня 2023 року збільшили обсяг портфелю ОВДП на 22,2 млрд грн – до 47,7 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 39,9 млрд грн – до 120,5 млрд грн.

Водночас представники територіальних громад збільшили обсяг куплених військових ОВДП на 2,2 млрд грн – до 2,3 млрд грн, що дорівнює лише 1,14% від обсягу невикористаних залишків місцевих бюджетів на рахунках. З початку цього року залишки збільшилися на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 року складають 201,8 млрд грн.

Частина цих невикористаних залишків формується саме за рахунок надходжень ПДФО з зарплат військових, якого в цьому році до місцевих бюджетів вже надійшло 67,9 млрд грн.

Уряд у травні 2023 року ухвалив постанову № 523, якою мав намір залучити місцеві органи влади акумулювати частину невикористаних залишків у військових облігаціях.

Тепер громади можуть розміщувати кошти на строкових депозитах тільки у випадку придбання державних цінних паперів на суму в розмірі 50 відсотків загального обсягу коштів, які розміщуються на депозитах. Проте місцеві органи влади знизили обсяг придбаних облігацій з 3,7 до 2,3 млрд грн за останні місяці, попри очікування щодо збільшення їхньої участі у фінансуванні видатків державного бюджету.

Внутрішні надходження та військові облігації – це два важливі інструменти фінансування Збройних сил. Тому долучайтеся до інвестицій у військові ОВДП. Зручні цифрові рішення для придбання облігацій, ринкова дохідність, яка перевищує інфляційні очікування, 100% гарантія повернення коштів від держави, висока ліквідність та відсутність податку на прибуток від ОВДП роблять військові облігації найбільш привабливим інструментом на ринку.