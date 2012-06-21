Президент США Дональд Трамп підписав указ, що на рік продовжує дію санкцій, введених проти Росії. Про це повідомила прес-служба Білого дому.
У документі йдеться, що обмежувальні заходи уряду США від 6 березня, 16 березня, 20 березня, а також 19 грудня 2014 року введено у зв'язку з ситуацією на південному сході України. За твердженням Вашингтона, «Трамп прийшов до висновку, що всі ці санкції повинні залишатися в силі після 6 березня 2018 року».
28 лютого офіційний представник Білого дому Сара Сандерс пообіцяла, що діюча адміністрація США продовжить існуючу політику щодо Росії. «Ми залишимося жорсткими, якими були і в перший рік [перебування при владі президента Дональда Трампа]», - сказала вона.
21 грудня 2017 року на аналогічні дії пішов ЄС, продовживши антиросійські санкції на півроку.
США, Євросоюз, а також низка інших країн ввели обмежувальні заходи проти Росії в 2014 році, пов'язавши їх з анексією Криму, а потім – з конфліктом на південному сході України. У відповідь Москва ввела заборону на імпорт продовольства з більшості країн, які підтримали антиросійські санкції.