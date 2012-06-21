З району проведення Антитерористичної операції повернулася чергова група оперативників УСБУ в Тернопільській області. Протягом чотирьох місяців бойового чергування правоохоронці виконували важливі завдання із захисту національної безпеки, протидіючи зазіханням терористів і диверсійно-розвідувальних груп ворога на територіальну цілісність, конституційний лад і державний суверенітет України.
Як повідомили в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, понад 30 військовослужбовців повернулися додому, де їх радісно зустріли рідні, колеги та друзі. Про благополучне повернення оперативної групи керівництву УСБУ доповів командир зведеного загону. Керівники управління подякували колегам за успішне виконання поставлених перед ними завдань, відзначивши позитивні результати їхньої оперативної діяльності.
Зокрема, зведена група ліквідувала агентурну мережу терористів, що діяла на підконтрольній Україні території. Правоохоронці викрили та припинили діяльність п’яти інформаторів бойовиків, які збирали й передавали представникам терористичної організації так званої ЛНР відомості щодо чисельності, озброєння, маршрутів пересування та дислокації підрозділів Збройних сил України. За матеріалами тернополян відкрили 16 кримінальних проваджень.
Наразі управління підготувало наступний загін, який незабаром відбуде у район АТО для виконання завдань із захисту безпеки держави.