З Балаклії та прилеглих сіл, які опинилися у зоні пожару на базі озброєння, вже евакуйовано близько 36 тисяч жителів.Про це сказала журналістам голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Вже евакуйовано близько 36 тисяч жителів міста Балаклія та прилеглих сіл. На місці розгорнуто 24 евакуаційних пункти, куди доставляють усіх, хто не зміг виїхати на своїх автомобілях або не має іншого місця проживання. Усіх, хто знаходиться зараз в евакопунктах, ми забезпечимо необхідними продуктами харчування, стаціонарними ліжками та постільною білизною», — зазначила пані Світлична.
За її словами, вживаються всі заходи для безпеки мешканців району.
«Життя жінки, яка вчора отримала поранення внаслідок НП, поза небезпекою: їй надана необхідна медична допомога», — додала пані Світлична.
Як повідомляв Укрінформ, 23 березня Харківська міськрада оголосила про прийом мешканців Балаклії та прилеглих сіл: у модульному містечку (70 вільних місць), міському центрі реінтеграції (10 місць), міському центрі реабілітації інвалідів (три родині з 4-х осіб кожна). Також КП «Харківводоканал» прийме 400 людей у дитячих таборах «Факел», «Ромашка» та на базі відпочину «Аква» під Харковом. Ще 400 людей зможуть розміститися в казармах Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.