Прийомна родина Белінських звернулася до Норвезької ради у справах біженців (NRC), бо самотужки не могла відремонтувати власний будинок у Станиці Луганській. Кілька років він стояв пусткою після того, як у 2014-му тут розпочалися бойові дії. Відтак вихованці дитячого будинку сімейного типу вимушені були поїхати подалі від війни.
У споруду потрапив снаряд і сильно її пошкодив: стіни лишилися, проте дах і вікна зруйновані. Дощ та сніг, які відтоді легко потрапляли всередину, спричинили плісняву на стінах, а підлога покрилася гниллю. Пошкоджено й систему опалення, яку відремонтувати неможливо.
Але родина мріяла повернутися у рідні місця, тож звернулася до NRC і незабаром стала учасником проєкту капітального ремонту. Організація надала їм будівельні матеріали та готівку для сплати послуг будівельників, які робили зовнішні та внутрішні ремонтні роботи.
«Ремонт став спільною справою для всієї родини. Діти допомагали: носили матеріали будівельникам, розвантажували машини. Всі раділи тому, що дуже скоро у будинку можна буде знову жити», — розповідає Марина Белінська.
Коли ремонт закінчили, родина взяла участь ще в одному проєкті NRC — з підвищення енергоефективності житла. Відтак в оселі потеплішало. Зі слів Марини Белінської, нині вони витрачатимуть менше грошей на опалення.
Як повідомляє відділ комунікації Норвезької ради у справах біженців, організація вже надала грошову допомогу чи будівельні матеріали та робочу силу 213 родинам для ремонту злегка та середньо пошкоджених будинків у Донецькій та Луганській областях — 23 з них уже завершили роботи.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»