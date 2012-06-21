Київський міський голова Віталій Кличко та голова національної футбольної федерації Андрій Павелко підписали угоду про співпрацю між Асоціацією міст України та ФФУ у розвитку дитячого футболу, будівництві та експлуатації спортивних споруд.
«Нельсон Мандела колись сказав, що спорт має силу змінювати світ. І дуже добре, що у нас спорт розвивається, а один з найулюбленіших видів — футбол — притягує мільйони вболівальників. Украй важливо, що наші діти матимуть змогу рости здоровими та гармонійно розвинутими», — зазначив Віталій Кличко.
Згідно з угодою Асоціація міст забезпечує організацію будівництва та експлуатацію спортивних споруд на території міст-членів, інвентаризацію футбольних полів і визначає потреби у забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням.
А ФФУ надасть методичний супровід, здійснить контроль і нагляд за дотриманням під час будівництва, експлуатації футбольних споруд, інвентаризації футбольних полів законодавства України, статутних і регламентних документів ФІФА, УЄФА та ФФУ, а також підтримає проекти, спрямовані на розвиток футболу, зокрема серед дітей і молоді.
У межах договору відбудеться також інвентаризація футбольних полів загальноосвітніх шкіл, за результатами якої визначать потреби у забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням.
«Ми дякуємо Асоціації міст України за розуміння важливості співпраці між ФФУ та міськими громадами. Підписання договору дасть новий поштовх розвитку в українських містах футбольної інфраструктури», — наголосив Андрій Павелко.
У коментарі журналістам Віталій Кличко зазначив, що столиця планує відкрити кілька стадіонів у 2017 році. Фінансування цих намірів здійснюватимуть із кількох джерел. Так, кошти на розвиток спортивної інфраструктури закладено у міському бюджеті, також залучатимуть кошти інвесторів і футбольної федерації.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»