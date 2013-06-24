Ще 44 проекти відновлення отримають фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації (Фонд ліквідації) на загальну суму у 3,56 мільярда гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідна постанова була ухвалена на засіданні Кабінету Міністрів у вівторок.

Кошти Фонду ліквідації будуть спрямовані на відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури, рекомендованих за підсумками першого засідання Міжвідомчої робочої групи під головуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Йдеться про проекти громад Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей.

«Фінансування отримають проекти відбудови житла, закладів охорони здоров’я та освіти, адмінбудівель. Кожен з цих об’єктів є вкрай важливим для мешканців регіонів, що постраждали від наслідків збройної агресії. Таким чином Фонд ліквідації забезпечує дієвий механізм відновлення життя громад, забезпечення доступу громадян до базових послуг», – зазначив Олександр Кубраков.

Головним розпорядником та відповідальним виконавцем виступає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення).

Нагадаємо, за результатами першого засідання Міжвідомчої робочої групи Уряд затвердив виділення 6,6 мільярда гривень у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Всього за рахунок виділених коштів будуть реалізовуватись 157 пріоритетних проектів областей, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації.