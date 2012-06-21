Міжнародний аеропорт «Херсон» вже традиційно зустрів водяною аркою перший чартерний рейс Анталія (Туреччина)-Херсон авіакомпанії Bravo Airways. Як зазначив на відкритті нового рейсу голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, – «Херсонщина тепер є більш доступною для бажаючих відвідати наш край. А курорти світу стають ближчими для жителів нашого регіону. Вітаю всіх з першим рейсом!»
Bravo Airway – українська авіакомпанія, яка функціонує з квітня 2012 року. Основним видом її діяльності є пасажирські перевезення з регулярних та чартерних рейсів. Співпраця з міжнародним аеропортом «Херсон» є важливим інфраструктурним проектом для області. Його реалізація здійснюється завдяки співпраці обласної державної адміністрації, депутатів обласної ради та туристичного оператора «Professional Group».
Після офіційної зустрічі літака, відбувся брифінг з очільниками обласної влади, комерційним директором авіакомпанії «Bravo Airway», директором департаменту «TPJ» з розвитку агенту мереж та представниками аеропорту. Керівник департаменту розвитку туристичного оператора «Professional Group» Дмитро Косинов зазначив, що ця програма стартувала у 2015 році у Кривому Розі. Пізніше приєднався і Херсон, коли стався виліт до єгипетської Хургади. «Дуже приємно, що зараз ми продовжуємо співпрацю з аеропортом «Херсон», – відзначив Дмитро. – Звичайно, ми не будемо зупинятись винятково на літніх напрямках, також буде здійснюватись чартерна програма на зимові рейси і подальша співпраця з партнерами нашого офіційного представництва компанії «Bravo Airways».
Андрій Гордєєв зауважив, що «для Херсонщини відкриття нового рейсу є вигідним бізнес-проектом. Вже зараз, дивлячись на різноманіття літаків, хочеться продовжувати розвиток цієї справи. Це є поштовхом, який дозволяє нам налагоджувати співпрацю з іншими авіакомпаніями. Разом з цим, з’являється можливість виходити на європейський рівень та збільшувати кількість внутрішніх рейсів».
Вже сьогодні херсонці та жителі сусідніх областей мають змогу скористатися щоденними рейсами до Києва, Стамбула та чартерними вильотами до Анталії.