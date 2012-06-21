Залізниці України, Азербайджану, Грузії, Ірану та Польщі планують створити новий трансконтинентальний логістичний продукт – транспортний коридор Південь-Захід. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова «Укрзалізниці» Войцех Бальчун.
«П’ять країн – Іран, Азербайджан, Грузія, Україна, Польща – створили коридор від країн Індійського океану, Перської затоки до Європи. Дуже актуальний шлях для України та наших партнерів. Річний товарообіг з Індією, Пакистаном і країнами Перської затоки складає зараз приблизно 72 мільйони тонн, у тому числі з європейських країн – понад 25 мільйонів тонн», – написав він.
За його словами, 94% цього потоку транспортується морем через Індійський океан, Суецький канал і Середземне море, а тому основна перевага коридору, над яким працюють у Баку, це короткий транзитний шлях і, як наслідок, у 2-3 рази менше часу, витраченого на перевезення.
«Близько 12-15 днів проти 30-40 днів морського шляху», – зазначив Бальчун і додав, що цей маршрут більш, ніж на 1000 кілометрів коротший від іншого сухопутного коридора через територію Росії.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Україна та Іран домовилися про запуск тестового поїзда для транспортування української сільськогосподарської продукції, насамперед – зернових, до цієї азійської країни через територію Грузії і Азербайджану. За його словами, перший пробний рейс сполученням Україна-Іран планують запустити вже влітку 2017 року.