На засіданні Уряду прийнято зміни до проекту постанови «Про внесення змін до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників» в частині Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 13 листопада 2013 р. № 828. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також були внесені зміни щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про зупинення дії Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинністю в частині відносин Уряду України з урядами російської федерації та республіки білорусь».

Міністерство внутрішніх справ України вважає за доцільне зупинити у відносинах України з російською федерацією та республікою білорусь дію Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинністю від 25 листопада 1998 року.

Прийняття акта надає можливість привести міжурядову договірно-правову базу співробітництва України з державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав у відповідність до національних інтересів нашої держави та сучасних реалій задля забезпечення національної безпеки, посилення заходів із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім цього, розглянуто проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії». Його розроблено з метою відновлення пошкоджених (зруйнованих) унаслідок збройної агресії російської федерації проти України об’єктів державної власності, які належать до сфери управління ДСНС.

Реалізація проекту акта дозволить удосконалити систему управління підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, сприяти належній організації служби аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС.