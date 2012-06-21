Акціонерна компанія «Укрзалізниця» може запустити ще один потяг сполученням Київ—Львів—Перемишль за новим маршрутом через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.
Укрзалізниця опрацьовує можливість запуску другої пари поїздів сполученням Київ—Львів—Перемишль «нижнім шляхом» за маршрутом через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Сумарне населення міст Вінниці, Хмельницького та Тернополя з агломераціями перевищує мільйон осіб. Це означає, що для мільйона українських громадян Європа стане доступнішою», — сказав пан Омелян.
За його словами, всі регіони України отримають зручну стиковку в напрямку Польщі, крім того, вдасться залучити пасажиропотік з Молдови.
За його словами, на станціях Вінниця та Хмельницький будуть забезпечені зручні пересадки з потягів із Лисичанська, Маріуполя і з Миколаєва, Херсона, Одеси, Кишинева.
Також, за словами пана Омеляна, з 11 червня 2017 року заплановано запуск нового сполучення між Україною та Республікою Польща за маршрутом Хелм-Ковель з можливістю продовження маршруту по українській території до Луцька та Львова.
«Наразі планується експлуатація однієї пари поїздів з наступним збільшенням до 2—3 пар залежно від пасажиропотоку. На першому етапі проходження прикордонного та митного контролю заплановано на ст. Ягодин (Україна) і ст. Дорохуськ (Республіка Польща) з подальшим проведенням контрольних процедур під час руху поїзда. Також з 1 серпня 2017 року планується новий маршрут Львів—Краків», — сказав він.
Він також зазначив, що до кінця року пасажиропотік Україна—ЄС залізничним транспортом становитиме не менше 100 тис. пасажирів на місяць.
«Перемишль і Хелм утворили хаби для подальшого з'єднання з іншими містами Польщі та Європи», — додав міністр.
Як повідомлялося раніше, 23 грудня минулого року Укрзалізниця запустила швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+» №705/706 за маршрутом Київ—Львів—Перемишль (Польща).