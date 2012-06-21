У Маріуполі на Донеччині суд виніс вирок «народному меру», місцевому жителю, який на проросійському мітингу 1 червня 2014 року оголосив себе новим міським головою. В судовому рішенні чітко названо такі дії підозрюваного: вступив у змову з представниками незаконного самопроголошеного угруповання «ДНР» задля захоплення влади в Маріуполі та агітував за зміну конституційного ладу України. Утім, уже через два тижні протиправну діяльність «народного мера» було припинено правоохоронцями.
Чоловік частково визнав свою вину, але запевняв, що на мітинги під триколорами потрапив випадково, а посаду міського голови йому, мовляв, запропонували мешканці. Ще він активно заперечував тісні зв’язки з «ДНР» і переконував: про незаконне угруповання в Донецьку та організацію сепаратистських мітингів у Маріуполі дізнавався виключно із соціальних мереж. Зокрема, нагадував, що він громадянин України й ніколи не прагнув створення самопроголошеної «республіки» чи приєднання до іншої держави. Проте суд розглянув також свідчення інших свідків тих подій та правоохоронців і військовослужбовців, які брали участь у затриманні підозрюваного. А тому визнав винним мешканця міста за ч.2. ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і засудив його до позбавлення волі на строк 6 років і 9 місяців. Перебування в СІЗО з моменту затримання зарахували до терміну відбування покарання самопроголошеного «мера».