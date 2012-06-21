Діамантова каблучка вартістю в 750 тисяч фунтів стерлінгів (майже мільйон доларів), яка зникла з Британського музею в Лондоні шість років тому, лише зараз офіційно оголосили втраченою.
Про це йдеться у повідомленні іноземних ЗМІ.
Діамантовий перстень подарував музею анонімний донор. Про зникнення каблучки Cartier в поліцію повідомили ще в 2011 році, але широкому загалу про це стало відомо лише зараз, після публікації річного звіту музею, у якому списали вартість каштовності.
Представник музею сказав, що це звичайна практика музею – повідомляти про зниклі експонати після п'яти років з моменту їх пропажі.
У 2011 році каблучка не виставлялося на публіці, а лежала в сховку. Як саме каблучка зникла, ніхто не знає. У серпні 2011 року співробітники виявили, що обручки немає на його звичайному місці. Поліцію запрошували і тоді, і пізніше в 2016-м, проте розслідування не дало результатів. Обручки не знайшли.