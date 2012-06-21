Залучення нових авіаперевізників передбачає інтенсивний розвиток наших міжнародних і регіональних аеропортів, можливості яких нині використовують нераціонально. Мають бути єдині правила залучення авіакомпаній, зокрема лоукостів. Тож потрібна нова програма й нові вимоги для цього. На цьому акцентував Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради щодо розвитку авіасполучення й ведення переговорів з лоукост-перевізниками, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Домовлено продовжити активне залучення кількох таких компаній, опрацювати як тимчасове рішення надання умов для лоукостів в аеропортах «Бориспіль» або «Київ» (Жуляни) на рік, а за цей час перетворити аеропорт «Гостомель» на аеропорт для лоукост-перевізників. Окрім того, умовою залучення лоукостів має стати входження перевізників у регіональні аеропорти України.
Прем’єр підтвердив необхідність відновлення й завершення переговорів з Ryanair і доручив Мінінфраструктури поінформувати інші авіакомпанії про умови роботи в Україні.