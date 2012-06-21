Сьомого квітня відбудеться перше засідання комітету Федерації футболу України, створеного для боротьби з корупцією в футболі й договірними матчами. Головуватиме на ньому футбольний прокурор ФФУ італієць Франческо Баранка.
За словами президента ФФУ Андрія Павелка, до гурту були залучені кращі фахівці з боротьби з договірними матчами з Серії А і Ла Ліги. А завдання українських футбольних функціонерів — посприяти їм застосувати свої знання в Україні. «Ми залучаємо представників Європарламенту, парламентів європейських країн. Треба застосувати кращі напрацювання по боротьбі з договірними матчами і корупцією в футболі. Такий склад, такі імена навіть не можна порівняти з іншими антикорупційними органами», — амбітно зауважив Андрій Павелко в ефірі футбольної аналітичної програми одного з вітчизняних телеканалів.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»