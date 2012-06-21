Реформа зі створення нової української школи розпочнеться з 2018-го. Нова українська школа — це нові державні стандарти. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Реформа передбачає 12-річне навчання. З 2018-го учні навчатимуться 4 роки в початковій школі, 5 — у середній та 3 — у профільній.
«Ми вже переглянули й оновили програми початкової школи. Зараз працюємо над програмами 5—9 класів. З 2018-го діти з першого класу навчатимуться за новими стандартами», — каже міністр.
У травні цього року Міносвіти планує затвердити новий Держстандарт для початкової школи. Школярам зменшать обсяг домашніх завдань, кількість обов’язкових предметів, а оцінки замінять на фігурні позначки. Після 4 класу учні складатимуть іспити.
Учні 9 та 11 класів складатимуть державні іспити — зовнішнє незалежне оцінювання. У Міносвіти це називають переходом від школи знань до школи компетентностей.
До 2018-го у міністерстві планують підвищити кваліфікацію вчителів молодших класів, створити нові підручники та національну базу електронних підручників і курсів, ввести в школах електронний документообіг.