З музею в норвезькому місті Берген більше тижня тому викрали 400 експонатів часів вікінгів. Про це повідомляє The Local.
«Близько 400 предметів вікінгів були викрадені з норвезького музею в якийсь момент у вихідні 11—13 серпня», — йдеться в повідомленні.
Незважаючи на те, що крадіжку було скоєно понад тиждень тому, офіційно про неї заявили тільки зараз.
Більшість викрадених експонатів — дрібні металеві предмети і ювелірні вироби, які не мають великої грошової вартості, однак несуть в собі велику культурно-історичну цінність як спадщина древніх вікінгів.
«Якщо викрадені предмети не будуть повернуті, це, безумовно, стане найгіршою подією за 200 років історії музею в Норвегії», — зазначив директор музею.