В цьому році фермери суттєво збільшили посівні площі під цибулю. Тому з початком основного збору нового врожаю – за кілька місяців, ціни на цей овоч значно знизяться. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, нинішнє подорожчання спричинено тим, що в Україні 80% комерційного вирощування цибулі останнє десятиліття, в основному, відбувалося в Херсонській області. Через тимчасову окупацію цієї області в 2022 році цибуля не потрапила на ринок України. Тому виник дефіцит, який досі триває. Але навесні фермери з інших регіонів, розуміючи ситуацію, мінімум на 25-30% збільшили посівні площі під овочами борщового набору. В тому числі, під цибулею.

«За два-три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива або ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися», – зазначив Тарас Висоцький.

Він також розповів, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами і зменшилися під зерновими. Але на продовольчу безпеку України це не вплине, оскільки українці споживають не більше 30% того, що вирощується. Таких важливих культур для внутрішньої продовольчої безпеки, як гречка, овес, озима пшениця, посіяли більш, ніж достатньо, для забезпечення внутрішнього споживання.