Новосілля в медичних працівників, особливо на селі, — подія радше рідкісна. Тим більш приємно лікарці Центру первинної медико-санітарної допомоги Уманського району на Черкащині Марині Опаленко одержати ордер і ключі від щойно відремонтованої квартири саме в новорічні свята. Житло відремонтували за кошти районного бюджету, витративши 145 тисяч гривень. Розташована квартира в селі Піківець, за два з половиною кілометри від районного центру.
Молода лікарка працює в охороні здоров’я району сім років, з них півтора — заступником головного лікаря з охорони дитинства та материнства.
Як розповів головний лікар центру ПМСД Олександр Новаківський, житла для фахівців первинної ланки не надавали в районі кілька десятків років. Тому це знакова подія для медичної спільноти Уманщини. Він зауважив, що в районі нині працюють 14 лікарів загальної практики — сімейної медицини. Потребують доукомплектування сімейними лікарями амбулаторії в деяких селах. Щоб умови праці медиків відповідали сучасним вимогам, на Уманщині співпрацюють районна влада, очільники громад, керівники сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств.