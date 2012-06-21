Відтепер працівники Донецької обласної державної адміністрації, виконуючи посадові обов’язки, мають послуговуватися українською мовою. Відповідно до розпорядження, яке підписав голова ОДА — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, мовна ініціатива насамперед стосується керівного апарату. «Заступникам голови, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під час виконання посадових обов’язків використовувати державну мову та забезпечити спілкування нею працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з 10 січня 2017 року», — йдеться у розпорядженні.
Відреагувати на цей документ мусять і керівники райдержадміністрацій та міські голови, яким рекомендовано «вжити заходів» щодо використання підлеглими української мови під час виконання посадових обов’язків. Ця українізація не захопила донецьких посадовців зненацька, адже до неї тут завчасно готувалися: лише торік для працівників облдержадміністрації двічі організовували курси ділової української мови, вони взяли участь у всеукраїнському радіодиктанті національної єдності. Та й за всі 25 років незалежності за наявності відповідних законів України люди, які обіймають такі посади, давно мали б затямити, що ігнорування державної мови — це нонсенс.
Марко ТИН
для «Урядового кур’єра»