Споживчі настрої українців покращилися: індекс споживчих настроїв (ІСН) у жовтні 2017 року, порівняно з вереснем, збільшився на 3,6 пункти (п.) та становив 62,6. Найсуттєвіше змінились оцінки поточного становища.
Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine.
«Позитивні зміни в споживчих настроях українців є наслідком зростання пенсій у жовтні поточного року, а також очікувань запланованого збільшення: стипендій у листопаді та мінімального розміру заробітної платні на початку наступного року», – зазначили аналітики компанії.
Українці, зокрема, краще оцінюють своє поточне матеріальне становище, а також все частіше задумуються про придбання більш вартісних речей.
Так, Індекс поточного становища (ІПС) зріс на 5 п. і наразі дорівнює 60. Cкладові цього індексу змінились таким чином:
– індекс поточного особистого матеріального становища склав 52,4, що на 3,6 п. вище від показника у вересні;
– індекс доцільності великих покупок піднісся на 6,4 п. та встановився на позначці 67,6.
Населення також має більше надій на покращення свого економічного становища. Разом з тим, що стосується найближчих перспектив зростання економіки країни – то тут спостерігається певне погіршення настроїв.
Так, Індекс економічних очікувань (ІЕО) піднявся на 2,8 п. – до рівня 64,4 у жовтні. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 4,7 п. порівняно з минулим місяцем та дорівнює 59,4;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року дещо зменшився та становить 59,7;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років становить 74,1, що на 4,1 п. вище за вересневий показник.
Дещо покращилися очікування українців щодо безробіття та девальвації, проте погіршилися щодо інфляції.
Раніше Держстат оприлюднив рейтинг зарплат по регіонах України. Найбільш «щедрі» роботодавці опинилися в Києві та Донецькій області.