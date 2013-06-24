З початку 2023 року банки видали бізнесу 24 тисячі кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму понад 90 млрд грн. За минулий тиждень доступні кредити отримали 509 підприємців на 2,8 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 77 тисяч кредитів на 256 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 60 млрд грн та на антивоєнні цілі – 54 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу – 44,3 млрд грн, на інвестиційні цілі – 21,2 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 36,1 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 4,8 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (50%);

оптової та роздрібної торгівлі (26%);

переробної промисловості (15%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.