За 7 місяців 2023 року державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» скористалися 7,4 тисяч агропідприємств, вони отримали 27,6 млрд грн. Лідером програми залишаються аграрії Кіровоградщини, за ними йдуть Вінниччина, Одещина та Київщина, а саме:

Кіровоградська область отримала 3,35 млрд грн для 1 087 господарств;

Вінницька – 2,96 млрд грн – 888 господарств;

Одеська – 2,74 млрд грн – 685 господарств;

Київська – 2,61 млрд грн – 573 господарств.

Загалом у поточному році на розвиток своїх господарств 9,5 тисяч українських агропідприємств залучили 45,5 млрд грн банківських кредитів за різними програмами. Найбільший обсяг кредитів отримали аграрії таких пʼяти областей:

Київська – 8,12 млрд грн виділено для 708 підприємств;

Вінницька – 4,66 млрд грн – для 1 094,

Дніпропетровська – 3,99 млрд грн – для 632;

Кіровоградська – 3,84 млрд грн – для 1 338;

Одеська – 3,24 млрд грн – для 841.

Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Довідково. Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.