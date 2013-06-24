Майже 14 мільйонів гривень виплатили ще 4 фермерським господарствам на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та теплиць у рамках урядової грантової програми з підтримки малого та середнього бізнесу. Про це повідомляє Урядовий портал.

За умовами програми, тепер ці підприємці повинні найняти 39 постійних та 443 сезонних працівників.

Загалом від початку 2023 року виплачено 184,5 млн гривень державної підтримки 58 господарствам. Зокрема, 140 млн гривень отримали 50 агропідриємств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, ще 44 млн гривень - 8 господарств на теплиці.

Довідково

Урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень». З початку дії програми вже виплачено 238 млн грн. 71 господарствам.