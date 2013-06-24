З початку року за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 5,6 тисячі агропідприємств отримали 21 мільярд гривень. Загалом українським аграріям виплатили 35,9 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 7,5 млрд гривень;

Вінницька – 3,89 млрд гривень,

Дніпропетровська – 2,86 млрд гривень;

Кіровоградська – 2,8 млрд гривень;

Одеська – 2,4 млрд гривень.

Разом з тим за програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 2,4 млрд гривень - для 823;

Вінницька – 2,2 млрд гривень виділено для 719 господарств;

Одеська - 2 млрд гривень - для 549;

Київська - 2 млрд гривень - 446 господарств.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.