Головною диспетчерською державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації Миколаївського морського порту) зафіксовано перевалку портом понад мільйон тонн вантажу.
Як повідомила прес-служба адміністрації порту, станом на 20:00 годину 30 січня 2017 року Миколаївський морський порт перевантажив 1,031 мільйона тонн вантажу при місячному плані 880 тисяч тонн. Це перший мільйон у новому 2017 році.
Так, за місяць портом перевантажено 342 тисячі тонн зернових, 186 тисячі тонн вугілля, 223 тисячі тонн прокату з них: 154 тисячі тонн рослинної олії та інших вантажів.
У порту вважають, що цей результат досягнуто завдяки введенню в експлуатацію нових потужностей з перевалки зернових та олії на території Миколаївського морського порту, а також злагодженій роботі керівництва порту, портових операторів та портовиків.