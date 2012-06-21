З початку року сотні одеситів захворіли на небезпечну хворобу – кір. Усі звикли вважати, що це дитяча недуга, яка переносяться легко, але це не так, адже така вірусна інфекція може мати важкі ускладнення.
Про це повідомляє портал Рoliteka.
«З початку року підтверджений діагноз кір виявлено у 585 хворих, зокрема у 381 дитини. Лабораторно підтвердили діагноз у 432 хворих з них 295 діти, 153 випадки епідеміологічно пов'язані», — йдеться в повідомленні.
За словами медиків, найбільше пацієнтів захворіли на кір у червні. Вони відзначили, що у 2016 році таких випадків не було взагалі. До речі, в українській столиці за вісім місяців лікарі зафіксували 22 звернення. За такий же період у минулому році хворіли лише четверо киян.