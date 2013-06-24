У січні ‒ травні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні – 38,8 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці кошти було спрямовано:

113,3 млрд грн, із них у травні 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

43,2 млрд грн, із них у травні 10 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

27,4 млрд грн, із них у травні 3,7 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

10,1 млрд грн, із них у травні 2,1 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;

0,8 млрд грн, із них у травні 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«Продовжуємо виконувати взяті на себе зобовʼязання перед громадянами, надаючи повну, ефективну та цілеспрямовану підтримку соціально незахищеним верствам населення. Адже важливо, щоб люди мали соціальний захист і відчували підтримку держави, особливо у період воєнного стану», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.