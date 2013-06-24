У січні‒серпні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 300,5 млрд грн, зокрема у серпні – 35,0 млрд гривень.
Ці кошти було спрямовано:
- 181,2 млрд грн, із них у серпні 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
- 69,1 млрд грн, із них у серпні 8,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- 32,4 млрд грн, із них у серпні 1,7 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 16,2 млрд грн, із них у серпні 2,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;
- 1,6 млрд грн, із них у серпні 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
«Соціальний захист громадян є, безперечно, пріоритетом Уряду України. Продовжуємо надавати повну та цілеспрямовану підтримку соціально незахищеним верствам населення. Водночас ми вдячні всім нашим партнерам за надання донорських коштів, що посилюють спроможність державного бюджету в частині забезпечення соціальних видатків», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.